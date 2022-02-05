В Петербурге более 1,3 тыс. подростков прошли первый этап вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Число несовершеннолетних от 12 до 17 лет, прошедших первый этап вакцинации от ковида в Санкт-Петербурге, превысило 1,3 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 1 330 детей", - сообщили в комитете.

Первые 2 880 комплектов доз "Спутника М" поступили в Санкт-Петербург 23 января. В связи с ограниченным количеством вакцины городские власти ранее рекомендовали прививать в первую очередь детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группы риска.