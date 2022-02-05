Гобелен с "Герникой" вернулся к залу Совета Безопасности ООН

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Семья Рокфеллеров вернула ООН гобелен с изображением "Герники" Пабло Пикассо после реставрации, он займет свое прежнее место у зала Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила в субботу пресс-служба всемирной организации.

Семья Рокфеллеров намерена в будущем передать гобелен Национальному фонду сохранения исторических ценностей, но пока он останется у зала Совета Безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность главе семьи Нельсону Рокфеллеру - младшему. "Это очень радостные новости после года трудностей и раздоров по всему миру. "Герника" напоминает всему миру о необходимости укреплять международный мир и безопасность. Для нас честь выступать заботливыми хранителями этой уникальной исторической работы, и мы вдохновляемся ее содержанием", - отметил Гутерриш в письме Рокфеллеру.

В конце февраля 2021 года ООН вернула гобелен, 35 лет находившийся рядом с залом заседаний Совета Безопасности в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, его владельцу Нельсону Рокфеллеру - младшему. Ни ООН, ни семья Рокфеллеров тогда не сообщали, что он возвращается временно для реставрации. В офисе генсека всемирной организации даже заявили, что будут искать ему замену, хотя за прошедший год так этого и не сделали.

Гобелен был создан в 1955 году с оригинала картины под руководством самого Пикассо. На нем в манере кубизма изображены последствия авианалета немецкой авиации на испанский город Герника во время гражданской войны в Испании в 1937 году. Картина стала символом ужасов войны.