Генсек ООН обсудил с властями КНР возможность визита комиссара по правам человека

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассмотрел с руководством Китай перспективы визита в страну верховного комиссара организации по правам человека, в том числе в Синьцзян. Гутерриш провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И, сообщает в субботу пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества между ООН и КНР по всем аспектам работы организации - вопросам мира и безопасности, устойчивого развития, включая изменение климата и биоразнообразие, а также права человека, - отмечается в тексте. - Учитывая серьезные вызовы в связи с пандемией, изменением климата, ростом конфликтов, генеральный секретарь подчеркнул важность единства и солидарности в международных рамках, преодолевая геополитические разногласия".

Гутерриш также отметил необходимость глобальной вакцинации от коронавируса. "Генеральный секретарь выразил надежду на то, что контакты между Управлением верховного комиссара ООН и правам человека и китайскими властями позволят осуществить визит верховного комиссара в Китай, включая Синьцзян", - сообщили в пресс-службе.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.