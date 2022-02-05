{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Праге прошла студенческая акция протеста против антиковидных ограничений

Митингующие потребовали от властей пересмотреть законодательные акты, "дискриминирующие" граждан, отказывающихся от вакцинации, и "ущемляющие" их права действующими запретами

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Митинг протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошел в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом передает с места события корреспондент ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Акцию инициировала местная студенческая инициатива "Изменение матрицы". По словам организаторов, в ней приняли участие около 1,5 тыс. активистов, в основном учащиеся пражских вузов и профессиональных училищ. Полиция заявила о 700 участниках митинга.

Ораторы, выступившие перед собравшимися, поставили под сомнение необходимость жестких социальных ограничений, направленных против распространения коронавируса. Митингующие потребовали от властей пересмотреть законодательные акты, "дискриминирующие" граждан, отказывающихся от вакцинации, и "ущемляющие" их права действующими запретами.

После окончания митинга примерно 200 его участников прошли шествием по центральным улицам Праги до дворца правительства республики. Акция протеста длилась в общей сложности немногим более четырех часов и завершилась после 20:00 (22:00 мск). Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
Генсек ООН обсудил с властями КНР возможность визита комиссара по правам человека
Антониу Гутерриш также отметил необходимость глобальной вакцинации от коронавируса
Читать полностью