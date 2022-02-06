В Псковской области отметили рекордное число заражений коронавирусом за сутки

ПСКОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Медики зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки 454 случая заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем на территории региона за пандемию, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram .

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"Подтвержденные случаи - 77 820, плюс 454 [за сутки]. Приближаемся к показателю в 500 заболевших за сутки. С такими цифрами мы еще не сталкивались. Сейчас всем необходимо максимально внимательно соблюдать все меры противовирусной безопасности", - написал губернатор.

Он также добавил, что в регионе сокращается число активных очагов коронавируса. "Очаг в Бельско-Устьенском доме-интернате снят с контроля Роспотребнадзора. В Псковской области активна одна вспышка заболевания", - пояснил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 77 820, выздоровели 71 960 пациентов, умерли 1 464.

В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.