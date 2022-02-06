Опрос показал, что большинство французов выступают за участие Макрона в дебатах

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон должен участвовать в телевизионных дебатах вместе с остальными кандидатами первого тура президентских выборов, намеченных на апрель 2022 года. Такого мнения придерживаются большинство французов, опрошенных исследовательской компанией Ipsos.

Опрос, опубликованный в субботу, проводился с 1 по 3 февраля среди 1,5 тыс. совершеннолетних жителей Франции.

Так, 61% респондентов заявили, что Макрон должен участвовать в теледебатах, тогда как 17% напротив, уверены, что главе государства нет места на подобных мероприятиях. Оставшиеся 22% заявили, что это не имеет для них большого значения.

Макрон до сих пор не объявил официально о том, что он баллотируется на предстоящих выборах. Тем не менее, в отличие от остальных кандидатов он уже заручился поддержкой более 500 депутатов, готовых поставить подписи за его кандидатуру, что является обязательным условием для участия в выборах.

Согласно опросу, 74% респондентов не сомневаются, что он официализирует свою кандидатуру. Разница лишь в том, что 51% от общего числа опрошенных считает, что он должен объявить себя кандидатом как можно скорее и участвовать в предвыборной кампании наравне со всеми, тогда как 23% согласны с озвученной ранее позицией Макрона о том, что санитарная обстановка и ситуация на международной арене пока не благоприятствуют такому шагу.

Рейтинг популярности

По части симпатий избирателей все практически без изменений: как и несколько месяцев назад глава государства уверенно сохраняет лидерство в рейтинге кандидатов: за него готовы отдать свой голос 24% опрошенных. Это на 1,5 процентных пункта меньше, чем месяц назад.

На втором месте рейтинга - кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс с результатом в 16,5%. Популярность кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заметно снизилась (на 3 процентных пункта), по сравнению с опросом месячной давности, до 14%. Столько же голосов, согласно социологам, может собрать и крайне правый политик и публицист Эрик Земмур, рейтинг которого, по версии Ipsos, за месяц прибавил 2 процентных пункта.

Самым популярным кандидатом среди левых остается лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - ему прочат 9% от общего числа голосов. За ним неизменно следует кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, популярность которого оценивается на уровне 8%. Экс-министр юстиции Кристиан Тобира может получить 4%, тогда как мэр Парижа Анн Идальго и кандидат от Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель заручились поддержкой 3% респондентов. Остальные кандидаты претендуют менее, чем на 3% голосов, согласно этому опросу.

Второй тур, по данным социологов, также уверенно выигрывает Эмманюэль Макрон. В случае "дуэли" с Валери Пекресс, он может получить 53% голосов. Если же во второй тур выйдет Марин Ле Пен, то Макрону прочат 57% голосов. Выход во второй тур Эрика Земмура обеспечит действующему главе государства 61% голосов.