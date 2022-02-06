В Якутии программа социальной газификации охватит более 670 домовладений

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Программа социальной газификации охватит в 2022 году свыше 670 домовладений, сообщил в воскресенье первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона.

"Программа газификации, которая сейчас реализуется во всей стране, это президентская программа, и во исполнение поручения Владимира Владимировича Путина в прошлом году у нас был создан штаб по газификации. И в этом году стоит очень амбициозная задача газифицировать более 670 домовладений", - сказал Бычков в эфире телеканала НВК "Саха".

Он отметил, что на эти цели предусмотрены средства из регионального и федерального бюджетов. "В 2022 году эта программа примет, наверное, самые масштабные темпы и обороты", - отметил Бычков.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве промышленности и геологии, в 2021 году программа социальной газификации охватила 132 земельных участка в Якутске и его пригородах.