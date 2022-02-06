В Москве ожидаются небольшой снег и гололедица

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 4 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 2 до минус 4 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха также составит 2-4 градуса мороза. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура составит от минус 1 до минус 6 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.