Ночной туризм в городе Санья на Хайнане стал популярен в период китайского Нового года

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Популярность ночного туризма в курортном городе Санья на южном побережье острова Хайнань заметно возросла в период недельных выходных по случаю отмечаемого в Китае Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, отдыхающие проявляют интерес не только к местным ресторанам и барам, но и к магазинам и лавкам, которые продолжают работать с наступлением темноты. На отдельных улицах, где сосредоточены десятки кафе хайнаньской кухни, можно попробовать большой ассортимент блюд от душистой курицы, сушеных кальмаров и риса с морепродуктами до обжаренного дуриана.

Как сообщает газета, в новогодние праздники большим спросом среди туристов в Санья пользуются цветы, которые в городе можно приобрести даже ночью. Кроме того, гости Хайнаня активно скупают традиционные украшения и предметы искусства.

Приезжие сочетают пляжный отдых с культурной программой, посещением музыкальных представлений и местных достопримечательностей. Среди туристов встречается немало иностранцев, многие из них в Санья не первый раз и уже проработали собственную насыщенную программу отдыха.

Согласно официальным данным, потребительский сектор южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году вырос на 26,5%, до 249,76 млрд юаней ($39,25 млрд). За соответствующий период остров посетили 81 млн отдыхающих - на 25,5% больше, чем годом ранее. Туризм обеспечил приток финансовых средств в размере 138,43 млрд юаней ($21,75 млрд, увеличение на 58,6%). На фоне этих изменений средний доход на душу населения провинции повысился на 9,1%, составив 30 457 юаней ($4 780).