В Якутии займутся ликвидацией очереди на улучшение жилищных условий многодетных семей

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии разработают программу по ликвидации очереди на улучшение жилищных условий семей, имеющих пять и более детей. Об этом сообщил в воскресенье министр строительства Якутии Павел Кылатчанов в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона.

"В прошлом году для семей, имеющих пять и более детей, было предусмотрено 200 млн рублей, 56 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В текущем году с учетом Года матери (2022 год в Якутии объявлен Годом матери - прим. ТАСС) в рамках послания главы Республики Саха (Якутия) мы будем вместе с нашими коллегами разрабатывать программу по ликвидации этой очереди", - сказал Кылатчанов в эфире телеканала "Якутия-24".

Он отметил, что на начальном этапе в 2022 году на эти цели предусмотрено 200 млн рублей.

По данным регионального Минстроя, по состоянию на начало января в реестре состоит 1 893 семьи, имеющие пять или более детей.