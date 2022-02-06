В Удмуртии за сутки зафиксировали 1 635 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 6 февраля. Коронавирусом в Удмуртии за сутки заразились 1 635 человек, это очередной максимум с начала пандемии и на 2% больше, чем днем ранее, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в воскресенье.

Накануне сообщалось о 1 601 случае. "Всего на 6 февраля в Удмуртии зарегистрировано 98 598 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки проведено 14 625 тестов на коронавирус, выявлено 1 635 новых случаев. В числе заболевших 410 детей до 14 лет, 184 гражданина старше 65 лет", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 81,1 тыс. человек, из них 1 041 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 36,5 тыс. человек, что почти втрое больше, чем 31 января, 982 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 196 - в тяжелом. За сутки зарегистрировали шесть летальных случаев. Всего от коронавируса в республике умерли 3,5 тыс. человек.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 687,5 тыс. человек, двумя - 538,2 тыс. Еще 117,9 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Свыше 104 тыс. человек ревакцинировались. По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 65%.

В Удмуртии действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за высокого уровня госпитализации в 1,5 раза увеличили коечный фонд для больных с коронавирусом, до 1,6 тыс. коек., свободно около 22% коек.