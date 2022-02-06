В Москве в 2022 году откроют два центра оказания онкологической помощи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи заработают в 2022 году в городской клинической больнице №40 на Азовской улице и медицинском комплексе в Коммунарке в Москве. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, которые входят в структуру многопрофильных онкологических медучреждений. В 2021 году было открыто два новых центра: на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина и городской клинической онкологической больницы №1. А в этом году заработает центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40 на Азовской улице и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медкомплексе в Коммунарке", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в центрах амбулаторной онкологической помощи, которые открыли в 2021 году, создали широкие возможности для быстрой и качественной диагностики онкологических заболеваний, а также комфортные условия для лечения пациентов.

"Мы разработали клиентские пути наших пациентов по различным диагнозам для того, чтобы максимально быстро, преимущественно в самом центре, провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам", - отметила заммэра, слова которой приводятся на сайте.

Также она подчеркнула, что крайне важным является раннее выявление онкологических заболеваний. Так, в Москве создают цифровой реестр прикрепленного населения, где в режиме реального времени можно увидеть, когда человек последний раз был в поликлинике, какими были результаты анализов и являются ли они предпосылками для дальнейшего обследования.

"По каждому пациенту будет выстраиваться индивидуальный план для проактивного приглашения на обследование. Мы планируем работать по онкоскринингу с целевыми группами населения: пациентами с предраковыми заболеваниями, людьми с онкологическими заболеваниями в семейном анамнезе, жителями определенной возрастной группы риска возникновения новообразований. Например, с прошлого года поликлиники активно приглашают горожан из данных групп в эндоскопические центры на гастро- и колоноскопию для раннего выявления новообразований органов пищеварения. Также для пациентов с подозрением на наличие опухоли мы разработали оптимальный набор исследований по шести видам заболеваний, который позволит в кратчайшие сроки подтвердить или исключить болезнь. Такая работа ведется совместно с профессиональным сообществом и опорой на мировой опыт", - уточнила Ракова.

Онкопомощь во время пандемии

По словам Раковой, для Москвы было важно, чтобы пандемия не затронула работу и обновление онкологической службы города. В результате внедрения столичного стандарта онкологическая помощь стала более доступной, каждый год специализированное лечение получают все больше москвичей.

"Благодаря передовому оборудованию патоморфологических лабораторий в 2021 году было проведено более 1,2 млн гистологических исследований - почти на 15% больше, чем в 2020 году, и почти на 30% больше, чем в 2019-м. Такие исследования помогают вовремя спланировать лечение на основе индивидуальных характеристик опухоли. Более того, объемы терапевтической помощи не только не уменьшились, но, наоборот, выросли за несколько ковидных лет", - заявила она.

Ракова добавила, что также на 15% увеличилось число курсов с использованием методов лучевой терапии по сравнению с 2019 годом, и более чем на 72% выросло количество курсов химиотерапевтического лечения. Это удалось сделать благодаря расширению диагностических и лечебных возможностей, которые внедряются на амбулаторном и стационарном уровнях.