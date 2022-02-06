В России выявили 180 071 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 12 810 118. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 1,4%.

За сутки госпитализировали 12 749 человек, что на 29,3% меньше показателя предыдущего дня, следует из данных штаба. Количество госпитализаций снизилось в 71 регионе, в 13 оно выросло, а еще в одном осталось без изменений.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 59 583, до 10 569 271. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 60 507. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 82,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 661, до 335 414. Днем ранее было выявлено 714 смертей из-за ковида. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,62%, следует из данных штаба.