В России за неделю выявили больше миллиона случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом составило 1 073 111. Это почти на 71% превысило показатель предыдущих семи дней, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 24 по 30 января штаб зарегистрировал в стране 628 816 случаев заражения.

При этом смертность из-за новой инфекции остается близкой к минимумам за полгода - в России в течение этой недели зафиксировали 4 686 летальных исходов, что всего на 1,5% больше, чем на прошлой. Летальность ковида упала до 2,62% - минимального значения с конца августа 2021 года.

Выздоровели за последние семь дней 351 120 человек, что на 80,5% превысило показатель предыдущей недели и стало новым максимумом с начала пандемии.