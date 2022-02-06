В Москве выявили 18 856 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 856 против 22 444 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

В относительном выражении прирост составил 0,8%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 495 891 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 81 против 82 днем ранее, до 39 434.

В Подмосковье COVID-19 заболели 10 443 человек. Всего с начала пандемии в области выявили 824 697 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 7 155, до 657 210, умерших - на 40, до 13 553.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 21 448 против 21 780 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 143 980 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 5 863, до 890 428. Количество умерших возросло на 67, до 30 267.