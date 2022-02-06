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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в России держится выше единицы четыре недели подряд

Показатель остается выше единицы в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на отметке 1,33. Он превышает единицу четыре недели подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель остается выше единицы в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он составил ровно 1, а в Подмосковье - 0,95.

В Ростовской области индикатор снизился до 1,16, в Пермском крае - до 1,27, в Санкт-Петербурге - до 1,3, а в Свердловской области он, напротив, вырос до 1,31. В Самарской области коэффициент равен 1,5, в Красноярском крае - 1,8, в Воронежской области - 1,83, в Нижегородской - 2,14.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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