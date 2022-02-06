Воспитанники Петербургского суворовского училища начнут проходить вакцинацию с 7 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища начнут проходить вакцинацию от коронавируса в одной из детских поликлиник с 7 февраля. Об этом рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Воспитанников училища в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют препаратом "Гам-ковид-вак-М" исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет также будут вакцинированы только после самостоятельно подписанного письменного согласия. К вакцинации допускаются подростки только при отсутствии медицинских противопоказаний к прививке", - говорится в сообщении.

Перед прививкой подросткам проведут все необходимые процедуры. Специалисты проверят температуру тела и проконсультируют всех желающих по интересующим их вопросам. После прохождения вакцинации они останутся под наблюдением медиков на полчаса.