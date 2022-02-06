СМИ: город Хайкоу на Хайнане в выходные привлек множество любителей парусного спорта

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Административный центр Хайнаня город Хайкоу в период выходных в Китае по случаю Нового года по лунному календарю, которые длятся с 1 по 6 февраля включительно, вновь привлек большое внимание любителей яхтенного отдыха и парусного спорта. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По сведениям издания, в городе проводится акция, позволяющая новичкам бесплатно опробовать различные виды профессионального снаряжения для передвижения по воде. В среднем по 400 человек в день записываются для участия в программе катания на небольших яхтах, серферах (парусная доска), сап-досках (приспособление для гребли стоя) и гидроциклах. Примерно половина желающих - это туристы, приехавшие из других регионов КНР и из-за границы.

Многие из опрошенных газетой любителей водных видов спорта рассказали, что регулярно посещают Хайнань, чтобы встретить там Новый год. Некоторые из них признались, что после выхода на пенсию собираются проводить на острове гораздо больше времени.

Как пояснил заместитель главы управления туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайкоу Се Сяопин, город стремится создать собственный бренд по организации отдыха на море. По его словам, это должно стать "визитной карточкой" местной туристической отрасли. Власти также стимулируют развитие бизнеса по организации любительской рыбной ловли, популяризируют пляжные спортивные игры.

Согласно официальной статистике, в 2021 году город посетили 23,1 млн отдыхающих - на 39,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Доходы от туризма составили 34,4 млрд юаней (свыше $5,4 млрд), увеличившись на 56,1%.