Приложение "Московский транспорт" стало призером премии UITP Awards 2022

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Приложение "Московский транспорт" удостоилось премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации "Мультимодальная интеграция". Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Приложение "Московский транспорт" - призер престижной транспортной премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации "Мультимодальная интеграция". Награду вручили в Дубае на международном транспортном конгрессе и выставке MENA", - говорится в сообщении.

Приложение "Московский транспорт" работает на базе MaaS (Mobility-as-a-Service). С его помощью можно построить мультимодальные маршруты и посмотреть прибытие транспорта. Кроме того, в 2021 году на базе приложения запустили сервис перевозок по требованию "По пути" в ТиНАО.

"Мы вложили в этот проект ["По пути"] много усилий для того, чтобы он улучшил транспортную доступность жителей в самом быстрорастущем округе. Это и отметили эксперты, вручив нам одну из самых престижных транспортных премий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Награды МСОТ дают за развитие общественного транспорта.