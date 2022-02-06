Александр Беглов принял участие в богослужении в день памяти святой Ксении Петербургской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Праздничное богослужение в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове в воскресение. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов, сообщили журналистам в пресс-службе Смольного.

"Ксения Петербургская особенно почитаема в нашем городе. Горожане приходят к храму, установленному в ее честь, еще накануне праздника", - приводит слова Александра Беглова пресс-служба администрации.

Губернатор обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, епископу Ардатовскому и Атяшевскому Вениамину, клиру и прихожанам храма. Глава города пожелал всем телесного и духовного здравия, попечения святой блаженной Ксении.

После богослужения Александр Беглов отправился на открытие и освящение Дома паломника на Камской улице. Этот объект смогли восстановить при поддержке прихожан храма Смоленской иконы Божией Матери. Губернатор выразил надежду, что вскоре это место будет заполнено теми, кто приехал поклониться святыням Петербурга из других регионов.