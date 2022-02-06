В Петербурге стартовал открытый Кубок губернатора по триатлону в формате indoor

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Первый этап открытого Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor стартовал сегодня на территории спортивных комплексов на Крестовском острове. Об этом ТАСС сообщил организатор кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону, директор компании "Железный человек" Сергей Бодров.

"Сегодня прошел первый этап кубка губернатора. Атлеты проплыли 300 м в бассейне, проехали на велосипедных станках 8 км и преодолели дистанцию легкоатлетического манежа в 2 км. Гонка получилась очень зрелищная и интересная. Все получили море эмоций", - рассказал Бодров корреспонденту ТАСС.

Триатлон в формате indoor подразумевает соревнования в закрытых помещениях. Для проведения мероприятия были выбраны "СИБУР-Арена" и Легкоатлетический манеж на Крестовском острове. Принять участие в соревнованиях может любой желающий, имеющий необходимые медицинские справки. Каждый заявившийся на кубок имеет право выборочно проходить один или более этапов соревнований. Всего запланировано проведение четырех этапов: второй этап состоится 23 февраля, третий - 13 марта, четвертый - 27 марта.

"Количество участников на первый этап было ограничено: это связано с эпидемиологической обстановкой в городе. Сегодня участвовало порядка 87 человек. В каждой волне было по 12 человек, мы соблюдали все меры, предусмотренные Роспотребнадзором, дистанцировали участников и провели прекрасное мероприятие, которое всем понравилось", - подчеркнул Бодров.

ТАСС является информационным партнером Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону.