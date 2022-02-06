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В Нижегородской области закрыли все школы в двух районах из-за роста заболеваемости ОРВИ

Еще в двух районах приостановили очное обучение для 6-8-х классов и 10-х классов

ТАСС, 6 февраля. Все школы в двух районах Нижегородской области временно приостановили работу из-за роста числа заболевших ОРВИ, еще в двух районах региона приостановлено очное обучение для 6-8-х классов и 10-х классов. Об этом журналистам сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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"В связи с групповой заболеваемостью ОРВИ образовательная деятельность в помещениях школ приостановлена в школах Павловского и Перевозского районов области, по Кстовскому району и городу Арзамасу - для 6-8-х классов и 10-х классов", - говорится в сообщении.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе введен масочный режим, обязательна вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.

Всего в области зарегистрировано 271,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 232,6 тыс. человек выздоровели, 10,6 тыс. умерли. Коллективный иммунитет достигает уровня 63,7%.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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