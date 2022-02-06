Около 80% пациентов поступают в Филатовскую больницу в Москве с "омикроном"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Порядка 80% пациентов, поступающих в городскую больницу №15 им. Филатова в Москве, заражены штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в воскресенье главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Омикрон" все больше вытесняет штамм "дельта". Из поступающих в ГКБ №15 около 80% заражены новым штаммом ["омикрон"], многие из них имеют сопутствующие патологии. Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу, имеется резервный коечный фонд", - написал Вечорко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что временные госпитали на территории больницы готовы к приему больных, в том числе на случай увеличения потока пациентов, что часто бывает после выходных.

"Это полноценные лечебные подразделения. С просторными палатами, оснащенными всем необходимым оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и шлюзом для сотрудников. Также есть резерв в основных корпусах больницы", - уточнил Вечорко.