В Петербурге станция метро "Московская" закрывается на капитальный ремонт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Второй вестибюль станции "Московская" Санкт-Петербургского метрополитена с 21:00 6 февраля закрывается на капитальный ремонт. Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена на своей официальной странице в Instagram, ремонт продлится 11 месяцев.

"Сегодня с 21:00 вестибюль 2 станции "Московская" закроется на капитальный ремонт. По плану он продлится 11 месяцев. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль 1 (выход на улицу Типанова, к Авиационной улице)", - говорится в сообщении.

До окончания ремонтных работ по будням вход в первый вестибюль станции "Московская" будет ограничен с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 часов.

Станция метро глубокого заложения "Московская" Московско-Петроградской линии Санкт-Петербургского метрополитена была построена по проекту архитекторов Н. В. Каменского и С. Г. Майофиса в 1969 году. Они спроектировали станцию по принципу "горизонтального лифта", то есть закрытого типа. Выход с платформы к путям, на которые прибывают поезда, полностью закрыт, открываются лишь автоматические двери, через которые пассажиры могут пройти прямо в вагоны. Таким образом обеспечивается безопасность пассажиров и низкий уровень шума на станции. Свое название конструкция получила за сходство с лифтами, у которых раздвижные двери кабины открываются синхронно с дверьми шахты, расположенными на площадке этажа.