В соревнованиях по конькобежному спорту на Домбае приняли участие более 200 человек

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Более 200 любителей активного отдыха приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", которые прошли в воскресенье в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили ТАСС в министерстве физической культуры и спорта республики.

"В поселке Домбай состоялись уже традиционные всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", участие в которых приняли более 200 человек. Соревнования прошли на ледовом катке в центре поселка и объединили участников разных возрастов", - рассказали в министерстве.

Участникам в шести возрастных категориях необходимо было преодолеть дистанции 50 и 100 м. Состоялись также эстафеты среди семейных и студенческих команд. Участников забегов поддерживали творческие коллективы республики, также были подготовлены национальные угощения. По завершении состязаний все победители были награждены памятными кубками и грамотами.

Задача состязаний "Лед надежды нашей" - вовлечение жителей в занятия физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Мероприятие проводится в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Соревнования проведены Министерством физической культуры и спорта КЧР, организаторами выступают Министерство спорта РФ и Союз конькобежцев России.