СМИ: Минздрав Австрии не признал "Спутник V" в условиях обязательной вакцинации

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Минздрав Австрии представил в воскресенье постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. В перечень признанных вакцин вошли, помимо зарегистрированных в Евросоюзе, два китайских и три индийских препарата, российского "Спутника V" в нем не оказалось. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на официальный документ. Он еще не был опубликован Минздравом, это постановление в понедельник сначала должен утвердить парламент.

В Минздраве Австрии не ответили на запросы корреспондента ТАСС с просьбой пояснить причины отсутствия российской вакцины в списке признанных на национальном уровне препаратов в условиях начала обязательной вакцинации от ковида в этой стране. Еще в январе глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн, представляя законопроект об обязательной прививке от ковида, пообещал, что власти изучат вопрос учета сертификата иммунизации "Спутником V" с момента начала реализации закона. Он тогда сам констатировал, что в Австрии много привитых российским препаратом.

Как уточняет Австрийское агентство печати, постановление Минздрава предусматривает при этом специальный регламент для непризнанных вакцин, в том числе "Спутника V": людям, уже привитым двумя его компонентами, в Австрии для удовлетворения требованиям закона можно будет сделать не положенные три, а только две прививки признанными препаратами.

Закон об обязательной вакцинации населения старше 18 лет от коронавируса в Австрии вступил в силу 5 февраля 2022 года и рассчитан до 31 января 2024 года. Согласно постановлению Минздрава, он предполагает множество исключений. В частности, прививку могут не делать люди, перенесшие операции по трансплантации органов, с онкологическими заболеваниями, аллергики или с аллергическими реакциями на компоненты вакцины, аутоиммунными заболеваниями и те, у кого не выработался иммунный ответ даже после трех прививок от коронавируса.

Австрия стала первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса теперь является обязательной. Взрослые резиденты Австрии, которые еще не были привиты, должны сделать три инъекции. Исключение сделано для беременных женщин и тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Отсрочку от прививки на полгода получают переболевшие ковидом. Контроль за соблюдением закона планируется ввести с 15 марта. Штраф за отказ от прививки составляет от €600 до €3 600. Ареста в случае отказа прививаться не предусмотрено.