СМИ: в приюте в Судане из-за нехватки финансирования за три месяца умерли более 50 детей

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 50 детей в возрасте до пяти лет умерли в одном из детских домов Судана за последние три месяца из-за нехватки финансирования. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya. Телестанция приводит слова директора детского дома "Аль-Майгома" Моны Абдаллы, которая подтвердила печальную статистику: в ноябре прошлого года умер 31 ребенок, в декабре - 11, в январе 2022 года - 12.

"Аль-Майгома" является приютом для обездоленных детей и сирот с младенческого возраста. Там им оказывают медицинскую и социальную помощь, обеспечивают всем необходимым, а по достижении пяти лет переводят в другие социальные учреждения. Детский дом, основанный в 1961 году и рассчитанный на 400 воспитанников, все эти годы существовал за счет частных пожертвований и помощи некоторых благотворительных организаций. Так, международная структура "Врачи без границ" за десятилетия вложила в деятельность этого дома более $3 млн, до 2009 года детским домом управлял фонд "Я - Судан". Позднее из-за возникшего хозяйственного спора приют был передан в ведение правительства, в частности министерства социального обеспечения, и поставлен на государственный баланс.

Как рассказала директор, из-за отсутствия существенной финансовой поддержки "возник административный дисбаланс, задерживались выплаты жалованья персоналу, многие работники ушли". "То, что раньше полагалось одному ребенку, стали делить на четверых, это касается еды, лекарств, одежды, а также медицинского обслуживания и ухода нянь, - сообщила она. - Умерло много младенцев".

После публикации в суданских СМИ информации о катастрофическом положении приюта и острой нехватке там продуктов питания многие неправительственные организации страны забили тревогу, активисты и волонтеры запустили в соцсетях с хештегом #Save_the_Maigoma_Children кампанию по сбору средств и мобилизации всесторонней поддержки приюта. Кроме того, семьи начали активно призывать усыновлять детей-сирот. А на министерство социального развития, допустившее такое халатное отношение к приюту, которое привело к массовой гибели детей, обрушилась жесткая критика.