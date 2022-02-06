Премьера спектакля Пускепалиса по пьесе Гришковца "Весы" состоится 7 марта в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Весы" по одноименной пьесе Евгения Гришковца состоится 7 марта на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле, спектакль поставит Сергей Пускепалис. Об этом ТАСС сообщил директор театра Айрат Тухватуллин.

"Спектакль "Весы" - это посвящение женщине, и делаем мы эту премьеру 7 марта, в подарок женщинам. И 8 марта мы этот спектакль также показываем. "Весы" - постановка художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса", - рассказал Тухватуллин.

По его словам, большинство действующих лиц в спектакле - мужчины, есть только один женский персонаж. Действие "Весов" происходит около роддома, герои ждут рождения детей, проживают волнительную ночь. Главные роли в спектакле исполнят актеры Волковского театра. Автор пьесы Евгений Гришковец изъявил желание посетить спектакль этой весной.

Пускепалис уже работал с пьесами Гришковца: он поставил спектакль "Дом" по пьесе Гришковца и Анны Матисон в МХТ им. А. П. Чехова в 2011 году.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.