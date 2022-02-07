В Мексике власти города Тихуана ликвидировали лагерь мигрантов у границы с США

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Власти мексиканского города Тихуана в штате Нижняя Калифорния в воскресенье ликвидировали стихийный палаточный лагерь иностранных мигрантов, разбитый около года назад у границы с США. Об этом сообщила в Twitter глава администрации города Монсеррат Кабальеро.

Порядка 400 иностранцев были доставлены на автобусах в специально оборудованные центры на территории города, где они смогут находиться в течение неограниченного времени. "Тихуана и ее руководство не отнимут надежду у мигрантов", - отметила Кабальеро. Она пообещала, что власти помогут как тем, кто останется в городе, чтобы продолжить добиваться въезда в США, так и тем иностранцам, кто решит отправиться на родину. Операция, в которой приняли участие десятки сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии, прошла без инцидентов.

Ежегодно сотни тысяч иностранцев, не имеющих необходимых документов, пытаются добраться до США через территорию Мексики. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце августа 2021 года заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.

В прошлом году в Мексике сотрудники миграционной службы и силовых структур задержали свыше 250 тыс. иностранцев, из которых порядка 100 тыс. были в итоге депортированы.