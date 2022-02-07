На Камчатке более 30 бойцов студотрядов начали доставлять лекарства больным коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Более 30 бойцов студенческих отрядов на Камчатке впервые с начала пандемии присоединились к акции по доставке медикаментов пациентам с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал руководитель регионального отделения "Российские студенческие отряды" Алексей Дроздов.

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"Более 30 бойцов присоединились к работе волонтерского штаба: они выезжают по адресам и доставляют лекарства по заявкам поликлиник. Мы видим ухудшение эпидситуации, поэтому не могли остаться в стороне. И призываем присоединиться к волонтерскому штабу всех неравнодушных", - рассказал Дроздов.

Он уточнил, что ребята работают в двух районах края - в краевой столице и Елизовском муниципальном районе. Волонтерский штаб на Камчатке начал работу летом 2021 года, за это время добровольцы доставили пациентам с коронавирусом больше 4,5 тыс. наборов с медикаментами.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - свыше 300 человек. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины на Камчатке получили более 134 тыс. человек, порядка 120 тыс. человек завершили вакцинацию.