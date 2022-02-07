В столице Камчатки построят парковку у детской поликлиники №1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены решить проблему с парковочными местами около самой крупной детской поликлиники в Петропавловске-Камчатском. В настоящий момент собственной парковки у медицинского учреждения, которое обслуживает до тысячи человек в день, нет, сообщается на сайте краевого правительства.

"По моему поручению именно с поликлиник начинается уборка снега в каждом районе города. Это дает результат, однако системная проблема сохраняется, так как проектирование парковок абсолютно не соответствует современным запросам с учетом автомобилизации. Нам предстоит найти решение для расширения этих пространств, чтобы обеспечивать комфортный доступ пациентов к объектам здравоохранения. В качестве примера можно привести детскую поликлинику №1, где в рамках благоустройства сквера за торговым центром планируется предусмотреть значительное количество парковочных мест, которые решат эту наболевшую проблему", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что с начала работы поликлиники в 1962 году, у медучреждения не было собственной парковки. Родители ставят свои автомобили во дворах близлежащих домов, что зимой также влияет на качество снегоочистки. Подробности проекта по строительству парковки пока не приводятся.