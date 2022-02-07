{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В столице Камчатки построят парковку у детской поликлиники №1

Медицинское учреждение является самым крупным в своем роде в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены решить проблему с парковочными местами около самой крупной детской поликлиники в Петропавловске-Камчатском. В настоящий момент собственной парковки у медицинского учреждения, которое обслуживает до тысячи человек в день, нет, сообщается на сайте краевого правительства.

"По моему поручению именно с поликлиник начинается уборка снега в каждом районе города. Это дает результат, однако системная проблема сохраняется, так как проектирование парковок абсолютно не соответствует современным запросам с учетом автомобилизации. Нам предстоит найти решение для расширения этих пространств, чтобы обеспечивать комфортный доступ пациентов к объектам здравоохранения. В качестве примера можно привести детскую поликлинику №1, где в рамках благоустройства сквера за торговым центром планируется предусмотреть значительное количество парковочных мест, которые решат эту наболевшую проблему", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что с начала работы поликлиники в 1962 году, у медучреждения не было собственной парковки. Родители ставят свои автомобили во дворах близлежащих домов, что зимой также влияет на качество снегоочистки. Подробности проекта по строительству парковки пока не приводятся.

Теги
РоссияКамчатский край
В Якутии оштрафовали подрядчика за нарушение сроков ремонта дороги
Сумма штрафа составила 1,4 млн рублей
Читать полностью