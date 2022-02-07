В Якутии оштрафовали подрядчика за нарушение сроков ремонта дороги

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Подрядчик, не обеспечивший исполнение в срок государственного контракта по ремонту участка дороги в Усть-Майском районе Якутии, оштрафован на 1,4 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что между Управлением автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) и обществом с ограниченной ответственностью "Энерготек" заключен государственный контракт на проведение ремонтных работ участка дороги регионального значения "Амга" в Усть-Майском районе. Срок исполнения контракта установлен к 01.10.2021. Вместе с тем, вопреки условиям заключенного контракта, работы подрядчиком в установленный срок не завершены", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес руководителя дорожной организации представление, также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства").

"По результатам рассмотрения административного материала виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму более 1 млн 400 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.

Как добавили в пресс-службе, в результате вмешательства прокуратуры и взаимодействия с уполномоченными органами ремонт автодороги завершен с подписанием актов приемки выполненных работ.