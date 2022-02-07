В Новосибирской области число заразившихся COVID-19 выросло в четыре раза за неделю

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось почти в четыре раза в Новосибирской области. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатора Новосибирской области руководитель Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

"Ситуация по заболеваемости <…> коронавирусной инфекцией остается острой и напряженной, с увеличением количества случаев. За неделю было зарегистрировано 12 946 случаев, это практически в 4 раза больше, чем на предыдущей", - сказал Щербатов.

По его словам, за неделю было проведено более 129 тыс. ПЦР-исследований на коронавирус, что на 33% больше, чем на предыдущей неделе. Глава областного Минздрава Константин Хальзов в свою очередь сообщил об увеличении роста обращений в единую информационно-справочную службу региона 122. По словам министра, по сравнению с предыдущими пиками заболеваемости ОРВИ количество звонков выросло в 6,3 раза. "Служба 122 отработала всю неделю с максимально возможным напряжением. Подтверждаем, что за неделю мы приняли 153 158 обращений. Для сравнения в предыдущие годы на максимальном пике ОРВИ у нас было обращений 24 тыс.", - пояснил он.

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. В Новосибирской области, где ежедневно фиксируется почти по 3 тысячи новых случаев COVID-19, введена обязательная вакцинация работников торговли и сферы услуг. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По данным оперативного штаба на утро 6 февраля, в регионе зарегистрировано 113 685 случаев коронавируса (+ 2 743 за сутки), в том числе у 14 095 детей (+ 518 за сутки). 77 309 пациентов выздоровели (+306 за сутки).