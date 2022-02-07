Два жителя Приамурья получили сроки за сбыт наркотиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Белогорский городской суд Амурской области приговорил двух мужчин к восьми и 11 годам исправительной колонии строгого режима за сбыт наркотиков, сообщила в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что двое жителей Белогорского района на протяжении 2019-2020 годов сбывали наркотики. Один из подсудимых изготавливал гашишное масло и расфасовывал в медицинские шприцы, второй занимался поиском покупателей и реализацией запрещенных веществ. Незаконная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками Белогорского линейного отдела МВД России на транспорте, которые изъяли у них 328 г гашишного масла и 13,5 кг марихуаны.

"Белогорский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в совершении нескольких преступлений, связанных с изготовлением и сбытом наркотических средств в крупном размере. <…> Суд назначил непосредственному сбытчику наркотиков наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму мужчине - в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.