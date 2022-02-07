Дистанционный формат обучения в школах Нягани в ХМАО продлили до 14 февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученики школ в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продолжат дистанционное обучение еще неделю - до 14 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией образовательные организации, включая дополнительное образование, учреждения культуры и спорта Нягани продолжат работать в дистанционном формате до 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

По данным местных властей, в городе продолжают фиксировать рост случаев заболевания населения коронавирусной инфекцией и ОРВИ - пороговое значение заболеваемости превышено в 5,6 раз, при этом всплеск заражения приходится на возрастную группу от 15 до 17 лет. Всего ОРВИ в Нягани болеют около 1,4 тыс. детей, из которых 140 находится под наблюдением в Няганской городской детской поликлинике с коронавирусной инфекцией.

Ранее постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой на дистанционку с 25 января по 8 февраля были переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Также на удаленку из-за пандемии коронавируса ушли с 25 января по 14 февраля школы в городе Мегионе и до 13 февраля в школах Лангепаса.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 5 февраля зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 4 044. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 139, тыс. человек, 96,3 тыс. выздоровели, 2 196 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.