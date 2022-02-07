У премьер-министра Папуа - Новой Гвинеи выявили коронавирус по прилете в Пекин

СИДНЕЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе получил положительный результат теста на коронавирус после прилета в Китай. Об этом в понедельник сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на канцелярию премьера.

По данным радиостанции, Марапе сдал тест на коронавирус после приземления в Пекине, куда новогвинейский премьер-министр прилетел по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. После получения положительного результата Марапе ушел на самоизоляцию и не смог лично встретиться с китайским лидером, однако, как отметили в канцелярии премьера, провел "успешную виртуальную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном".

Также сообщается, что из-за инфекции глава правительства Папуа - Новой Гвинеи был вынужден отменить свою поездку во Францию на международный форум One Ocean Summit, посвященный защите океанов, где он планировал встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

К началу февраля 2022 года в Папуа - Новой Гвинее было зафиксировано 37,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 597 заболевших COVID-19, выздоровели почти 36 тыс. человек.