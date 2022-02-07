{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Удмуртии вырос на 12%

Общее число заразившихся превысило 100 тыс.

ТАСС, 7 февраля. Максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии выявлено в Удмуртии - 1 863, что на 228 случаев больше, чем оперштаб сообщал днем ранее. Общее число заразившихся превысило 100 тыс., следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За сутки проведено 11 893 теста на коронавирус, выявлено 1 863 новых случая. В числе заболевших 486 детей до 14 лет, 150 граждан старше 65 лет. Всего на 7 февраля в Удмуртии зарегистрирован 100 461 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 82 тыс. человек, из них 972 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 34,2 тыс. человек, что почти втрое больше, чем в прошлый понедельник. 1 051 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, 201 - в тяжелом.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 687,5 тыс. человек, двумя - 538,2 тыс. Еще 117,9 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет 64,6%. В регионе действуют масочный режим и самоизоляция для пожилых.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
Задержанного в Узбекистане за перевозку беспилотника россиянина освободили
Читать полностью