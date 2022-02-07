Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Удмуртии вырос на 12%

ТАСС, 7 февраля. Максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии выявлено в Удмуртии - 1 863, что на 228 случаев больше, чем оперштаб сообщал днем ранее. Общее число заразившихся превысило 100 тыс., следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом.

"За сутки проведено 11 893 теста на коронавирус, выявлено 1 863 новых случая. В числе заболевших 486 детей до 14 лет, 150 граждан старше 65 лет. Всего на 7 февраля в Удмуртии зарегистрирован 100 461 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 82 тыс. человек, из них 972 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 34,2 тыс. человек, что почти втрое больше, чем в прошлый понедельник. 1 051 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, 201 - в тяжелом.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 687,5 тыс. человек, двумя - 538,2 тыс. Еще 117,9 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет 64,6%. В регионе действуют масочный режим и самоизоляция для пожилых.