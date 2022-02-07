В Хакасии приостановили оказание плановой медицинской помощи

ТАСС, 7 февраля. Оказание плановой медицинской помощи приостановили в Хакасии из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом говорится в сообщении республиканского Минздрава, опубликованном.

"Рост заболеваемости продолжается. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся более 12 тыс. человек. В связи с тяжелой эпидобстановкой, по предложению министра здравоохранения Хакасии (Олега Ананьевского - прим. ТАСС), решением оперштаба до 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, число развернутых коек для пациентов с COVID-19 составляет 946, из них занято 916. Доля свободного коечного фонда составляет - 3%.

В конце января плановая медицинская помощь была приостановлена в Абакане и Аскизе.

С начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, в республике зафиксировано 64,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 54,2 тыс. пациентов выздоровели, 2,1 тыс. человек умерли.