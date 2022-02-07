Собянин: открытие 10 станций МЦД в 2022 году повысит привлекательность наземного метро

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Открытие 10 станций МЦД в 2022 году повысит привлекательность наземного метро в Москве. Об этом в понедельник написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"2022-й год станет еще одним годом интенсивного развития наземного метро. Идет активное строительство дополнительных путей для будущих диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Продолжается строительство новых и реконструкция действующих станций, десять из которых мы планируем открыть в этом году. <...> Новые станции повысят привлекательность наземного метро", - написал мэр.

Он добавил, что ежедневные поездки по городу станут быстрее и удобнее благодаря бесплатным пересадкам, дешевле для миллионов москвичей и жителей Подмосковья.

"На МЦД-2 "Курско-Рижский" будут открыты два крупных транспортных узла - "Печатники" и "Марьина Роща". ТПУ "Печатники"объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. В результате общественный транспорт станет доступнее для 360 тыс. жителей юго-востока Москвы. У пассажиров второго диаметра появится новая удобная пересадка на метро", - написал Собянин.

По прогнозам, в 2025 году этой станцией будут пользоваться 8,4 тыс. пассажиров в сутки, а в 2030 году - уже 11 тыс. На станции будут построены две островные платформы с навесами. Турникеты и залы ожидания будут размещены в надземном пассажирском терминале (конкорсе), по которому пассажиры смогут перейти через Юго-Восточную хорду, выйти к улицам Полбина, Шоссейная, Люблинская и сделать пересадку на метро.

"Новая станция "Марьина Роща" обеспечит пересадку между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией, а в перспективе - БКЛ и МЦД-4. Более 60 тыс. местных жителей получат станцию наземного метро в пешей доступности от дома. По прогнозам, в 2025 году этой станцией будут пользоваться 11,5 тыс. пассажиров в сутки, а в 2030 году - 14,9 тыс. пассажиров в сутки", - написал мэр.