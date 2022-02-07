В Иркутске открыли временный амбулаторный центр для пациентов с респираторными инфекциями

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Временный амбулаторный центр для лечения пациентов с респираторными инфекциями открыли на базе выставочного центра в Иркутске, чтобы разгрузить поликлиники, где на фоне пятой волны пандемии коронавируса наблюдаются большие очереди. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В иркутском Сибэкспоцентре открыт временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций. <…> Центр могут посещать жители всех районов города. На выставочных площадях разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Врачи будут принимать пациентов с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

В Сибэкспоцентре принимают пациентов с признаками ОРВИ, там же можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, получить рекомендации по лечению и бесплатные лекарства. При этом в поликлиниках прием пациентов с коронавирусом и ОРВИ прекращать не будут.

Ранее в Сибэскпоцентре был развернут самый большой в регионе пункт вакцинации, он продолжит работу, но в связи с открытием амбулаторного центра потоки больных и здоровых людей разделят.

Губернатор региона Игорь Кобзев поручил главам других муниципалитетов рассмотреть возможность также открыть временные амбулаторные центры для диагностики и лечения респираторных инфекций, чтобы снизить нагрузку на поликлиники.

Как сообщила пресс-служба по итогам заседания регионального оперштаба, пятая волна пандемии характеризуется тем, что болеет много детей, однако заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает в легкой форме. "Отмечается взрывной рост заболеваемости, но это не ведет к катастрофическим результатам: число госпитализаций в процентном соотношении по сравнению с прошлыми волнами увеличивается не столь значительно. <…> Количество тяжелых больных остается на уровне предыдущих волн, число пациентов, нуждающихся в кислороде, также не увеличилось", - процитировала губернатора пресс-служба.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 7 февраля подтверждено 186 252 случая заражения новым коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 2 497 человек. В предыдущие четыре волны ежесуточный максимум составлял порядка 600 заболевших. В больницах в настоящее время находятся 4 038 пациентов, свободный коечный фонд составляет 25%.

За время пандемии в регионе выздоровели 156 660 человек, умерли 7 718.

В Приангарье действует обязательный масочный режим. Вакцинация обязаны пройти граждане, относящиеся к группам риска. Введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. Временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.