В Абакане продлили дистанционное обучение в школах

ТАСС, 7 февраля. Дистанционный формат обучения в школах и учреждениях дополнительного образования продлили в Абакане. Об этом говорится в сообщении мэрии столицы Хакасии.

В январе власти республики рекомендовали перевести на дистанционное обучение образовательные учреждения Абакана, Черногорска, Саяногорска, Белого Яра, Усть-Абакана и Аскиза. С 1 февраля в Абакане на дистанционный формат перешли учреждения дополнительного образования.

"Республиканский оперативный штаб, учитывая рекомендации Роспотребнадзора по Республике Хакасия и превышение эпидемических порогов по ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, сегодня принял решение продлить дистанционную форму обучения. Таким образом, абаканские школы, учреждения дополнительного образования, включая спортивные школы, продолжают обучение в дистанционном формате по 9 февраля включительно", - говорится в сообщении.

9 февраля республиканский оперативный штаб будет принимать решение об отмене или дальнейшем продлении дистанционного формата обучения.

В республике продолжается рост заболеваемости. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся более 12 тысяч человек. Количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 составляет 946, из них занято 916. Доля свободного коечного фонда составляет 3%.

С начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, в республике зафиксировано 64,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 54,2 тыс. пациентов выздоровели, 2,1 тыс. человек умерли.