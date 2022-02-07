В нескольких городах Югры отменили дистанционное обучение школьников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученики школ в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с 9 февраля вернутся к очному обучению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах местных администраций.

Ранее постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой на дистант с 25 января по 8 февраля были переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Также на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса ушли с 25 января по 14 февраля школы в городе Мегионе, до 14 февраля - в Нягани и до 13 февраля в Лангепасе.

"Дистанционное обучение в школах Ханты-Мансийска по 8 февраля. С 9 февраля школьники выходят в очный формат обучения", - сообщили ТАСС в администрации Ханты-Мансийска.

В администрациях Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута также подтвердили, что школьники с 9 февраля вернутся к очному обучению. Так, директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина сообщила журналистам, что в муниципалитете идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. "Мы фиксируем, что в Сургуте есть снижение по показателям заболеваемости среди детей", - сказала она.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 6 февраля зафиксировано 3 926 заболевших с коронавирусной инфекцией, что на 3% ниже, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 143,3 тыс. человек, 96,5 тыс. выздоровели, 2 200 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.