Школы Владивостока перевели 30 тыс. учеников на дистанционное обучение

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученики пятых-восьмых классов муниципальных школ Владивостока с понедельника перешли на дистанционное обучение из-за риска распространения коронавируса. В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что образовательные услуги школьникам оказываются в полном объеме, массового ухода педагогов на больничный нет.

"В муниципальных школах Владивостока работаю порядка 2,6 тыс. учителей. Из них 12 находятся на больничном из-за заражения коронавирусом. Такое количество временно выбывших педагогов критически не влияет на качество предоставления образовательных услуг в городе, дистанционное обучение школьников пятых-восьмых классов (около 30 тыс. человек) ведется согласно учебному плану. Первоклассники находятся на каникулах, а учащиеся выпускных классов продолжают посещать занятия в школах", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Дистанционное обучение продлится до 20 февраля. Школы организуют занятия с помощью платформ Zoom, Skype, Discord и других. Учителя обязаны проводить уроки согласно расписанию. Если учебный график не соблюдается, родителям следует сообщить об этом в городское управление образования.

С начала пандемии в Приморье выявлено 118 742 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 99 438 человек, умерли 1 737. За последние сутки инфекция выявлена у 1 378 жителей края. Вакцинировались 983 640 человек.