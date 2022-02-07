Медведицу Хатангу планируют перевезти из Московского зоопарка в Екатеринбургский к лету

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский зоопарк планирует перевезти белую медведицу Хатангу из Московского зоопарка к лету. Об этом сообщила в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что белая медведица Хатанга, которая проходит реабилитацию в Москве после ее спасения в Красноярском крае, переедет в зоосад Екатеринбурга.

"Работы [по реконструкции вольера для белых медведей] идут полным ходом, и мы надеемся, что к лету горожане увидят в новом вольере нового медведя", - сказала Прилепина. Она пояснила, что одним из условий перевозки Хатанги в Екатеринбург была реконструкция имеющегося вольера.

Хатанга разместится в реконструированном вольере для белых медведей, на который планировалось направить порядка 35 млн рублей. "Город увидит совершенно новый объект: <…> вместо одного бассейна [в вольере] будет три, площадь увеличится в три раза, три точки обзора. <…> Я хочу с уверенностью сказать, что на сегодня [нет] такой возможности посмотреть на мишек с трех точек - с уровня земли, с высоты четырех метров и под водой, такого вольера и такой экспозиции еще ни в одном зоопарке России нет", - поделилась Прилепина.

Также весной в зоопарк должны привезти краснокнижную росомаху, добавила она.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 тыс. животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещают более полумиллиона человек.