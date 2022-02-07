В Челябинской области откроют шахту-музей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти города Копейска (Челябинская область) приняли решение преобразовать невостребованную учебную шахту местного колледжа в музей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель главы города по социальному развитию Светлана Логанова.

"В Челябинской области это уникальный объект - единственная учебная шахта. Передачей объекта на баланс города мы сейчас активно занимаемся. После передачи учебной шахты муниципалитету начнем планомерную работу по созданию музея, после чего объект станет доступным для посещения всеми желающими туристами", - сказала собеседница агентства, отметив, что пока конкретные сроки открытия музея назвать сложно, но речь идет о ближайшей перспективе.

По словам Логановой, идея создать музей на территории учебной шахты возникла после того, как владелец объекта (колледж - прим. ТАСС) сменил свое основное направление обучения студентов с горного дела на политехническое. "Учебная шахта позволяла студентам окунуться в рабочую атмосферу шахтеров, добывающих каменный уголь. Сам город Копейск шахтерский, хоть уголь сейчас уже и не добывают, но это история города, ее нужно сохранить для внуков и правнуков", - отметила она.

Заместитель главы рассказала, что для преобразования учебной шахты в музей администрацией города запланировано провести ее обследование, чтобы определить тип и объем необходимого ремонта. Кроме того, принято решение получить проект дизайна, определить маршрут движения туристов и подъездные пути с парковочными местами, прописать технику безопасности, согласовать работу музея со всеми контролирующими органами. Потенциальный подрядчик для создания уникального проекта дизайна нового музея уже найден и побывал на объекте.

Учебный полигон-шахта протяженностью 270 метров был введен в эксплуатацию в конце 60-х годов XX века. Он полностью имитирует основные подразделения участка угольной шахты, оснащен настоящим шахтовым оборудованием, включая линию с вагонетками, всеми необходимыми устройствами. На полигоне проходили практические занятия студентов, обучающихся горному делу.