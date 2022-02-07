Лукашенко заявил, что без его участия ни один спортсмен не добился бы высоких результатов

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своей заслугой высокие достижения белорусских спортсменов.

"Ну, без меня практически ни один вид спорта, ни один спортсмен, который засветился высоко, без меня он не поднимался", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Лукашенко заявил, что, возглавляя ранее Национальный олимпийский комитет, он очень много сделал для развития белорусского спорта. "Я знаю каждого спортсмена. Я лично очень хорошо знаю ту девушку, пловчиху нашу (олимпийская медалистка Александра Герасименя - глава оппозиционного фонда спортивной солидарности - прим. ТАСС), как спортсменка была неплохая, хорошо плавала, очень хорошо, много помогал".

Президент также напомнил, что ранее создал Президентский спортивный клуб, который возглавляет его средний сын Дмитрий Лукашенко. "Единственная должность, где он работает, - в этом Президентском спортивном клубе. И там мы собирали крохи эти, деньги, чтобы оказать поддержку и помощь [спортсменам]", - отметил Лукашенко.

Говоря о тех белорусских спортсменах, которые выступили после президентских выборов против власти, Лукашенко сказал, что "приятного мало". "Не то что больно, потому что основную боль я уже пережил. Вы знаете, что все эти потрясения незаслуженные, незаконные, которые произошли в 2020 году, они были побольнее, нежели там бывшие спортсмены выступили против Белоруссии, в том числе против меня", - отметил белорусский президент. Он считает, что оппозиционно настроенным спортсменам "предложили на Западе эту обертку от конфетки, они увидели там конфету, видимо". "Потому что сейчас сидят же без денег, без всего", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что не намерен встречаться с бежавшими из страны оппозиционерами, включая спортсменов. "Почему я должен с ними встречаться? Это бандиты. Это бандиты, которые воюют против государства", - сказал белорусский президент.