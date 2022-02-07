В Марий Эл с 1 февраля на четверть увеличат соцвыплаты

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл проиндексировали на 25% социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, а также родителям двух и более детей-инвалидов. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить более 112 млн рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

"Если мы рассматриваем увеличение социальных выплат в том перечне, который сейчас был озвучен, сразу на четверть, то потребность для регионального бюджета составит 112,3 млн рублей, и такое решение мы принимаем. С 1 февраля 2022 года на 25% мы эти соцвыплаты одновременно увеличиваем", - цитирует пресс-служба главу Марий Эл Александра Евстифеева.

Отмечается, что планируется проиндексировать соцвыплаты и ежемесячную денежную выплату на медикаменты и компенсацию на топливо ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным. Также предлагается проиндексировать ежемесячные денежные выплаты неработающим родителям, имеющим двух и более детей-инвалидов.

"Просчитана также единовременная денежная компенсация на приобретение топлива многодетным семьям, она не индексировалась с 2013 года, и единовременная денежная выплата на транспортное обслуживание награжденным государственными наградами", - цитирует пресс-служба министра социального развития республики Марину Островскую.

Министр финансов региона Алексей Торощин в свою очередь уточнил, что, в соответствии с республиканским законодательством, есть соцподдержка, которая автоматически индексируется в начале года. Так, ежемесячные детские пособия на ребенка, материнский капитал при рождении четвертого и последующих детей, выплата родителям детей-инвалидов, денежная компенсация на обеспечение одеждой, мягким инвентарем детей-сирот при выпуске из учреждений СПО будут проиндексированы на 8,4%.

Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.