Суд до 21 февраля дал время Хохлову для ознакомления с позицией Facebook по его иску

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы снова отложил рассмотрение иска главного тренера футбольного клуба "Ротор" и экс-футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к Facebook на 150 млн рублей для ознакомления истца с позицией ответчика. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следующее заседание запланировано на 21 февраля.

"Судебное заседание по иску Хохлова Д. В. к соцсети отложено на 21 февраля", - сказал собеседник агентства. В судебном заседании в понедельник участвовали сам Хохлов и представитель ответчика, попросивший Солнцевский суд не рассматривать иск футболиста из-за неверной подсудности.

Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей.

Дмитрий Хохлов - не первый, с кем случается подобное. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы видят в этом отсылку к прозвищу украинцев.