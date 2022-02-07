Снег, туман и небольшое похолодание ожидаются в некоторых регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Небольшое похолодание ожидается в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Прогнозируются снег, туман и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 8 февраля] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью минус 16, минус 21, днем - минус 7, минус 12, <…> в горах местами порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К среде на крайнем севере региона похолодает в ночные часы до минус 25.

В Курганской области к четвергу похолодает до минус 9, минус 14 в дневные часы с минус 4, минус 9, местами небольшой снег. В Челябинской области ожидается незначительное потепление с минус 16, минус 21 вторника до минус 13, минус 18 в ночные часы в среду, местами порывы ветра до 16 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре в ближайшие три дня дневные температуры опустятся до минус 15 - минус 20 к четвергу с минус 10 - минус 15. В Тюменской области к четвергу похолодает с минус 15 - минус 20 в ночные часы до минус 16 - минус 21, возможен небольшой снег. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ночные часы ожидается потепление с минус 20 - минус 25, при прояснении с минус 30 - минус 35 до минус 19 - минус 24 к четвергу, местами туман и изморозь.

В Екатеринбурге службы благоустройства в круглосуточном режиме освобождают улицы от снега и наледи, за последние сутки из города вывезено более 8 тыс. тонн снега. Днем 7 февраля задействовано 366 дорожных рабочих и 160 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.