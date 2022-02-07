Бурляев считает, что Россия рискует "скатиться в пропасть" без собственной идеологии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия рискует "скатиться в пропасть" без собственной идеологии. Важным шагом в направлении ее формирования является вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, заявил депутат Госдумы, актер и режиссер, народный артист России Николай Бурляев.

Ранее для общественного обсуждения был опубликован вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате и в других инстанциях.

"Должен признать, что проделана очень серьезная работа, против которой выступать - это плевать против ветра. Назрело уже в нашем обществе понимание, что так жить больше нельзя, дошли до красной черты. И поэтому президент в 2014 году подписал указ "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Это и стало первым шагом к принятию того, что так боятся наши либералы, - идеологии государства российского, без которой мы скатимся в пропасть", - сказал он в рамках общественной экспертизы проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в Общественной палате РФ.

Бурляев выразил удивление тем, что некоторые его коллеги высказываются против проекта. "Меня удивляют мои коллеги, которые почему-то начали дуть против ветра. А что плохого в том, что предложено разработчиками? Против чего мы можем восставать? Повторение - мать учения. Хуже от того, что мы примем эти поправки, не будет", - заключил он.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов также высказался в поддержку документа. "Я встречаю появление этого документа аплодисментами и даже овациями. Наконец-то то, что происходит с нашим обществом и с нашими детьми, стало очевидным не только для населения планеты нашей, нашей страны и не только для тех, кто непосредственно потребляет плоды нашего воспитания, образования, наших культуры и искусства. <...> Это нужно прежде всего нам. Нам всем - нашим детям, нашей стране, нашим внукам, которые наследуют эту страну. Это нужно для нашей национальной безопасности", - сказал он.

О проекте и критике

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

Художественные руководители ряда театров России ранее написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В письме, в частности, говорится, "что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства", а "его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине". Руководители театров считают, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений. Обращение подписали, в частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков.