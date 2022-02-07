{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бурляев считает, что Россия рискует "скатиться в пропасть" без собственной идеологии

По словам актера, важным шагом в направлении ее формирования является вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия рискует "скатиться в пропасть" без собственной идеологии. Важным шагом в направлении ее формирования является вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, заявил депутат Госдумы, актер и режиссер, народный артист России Николай Бурляев.

Ранее для общественного обсуждения был опубликован вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате и в других инстанциях.

"Должен признать, что проделана очень серьезная работа, против которой выступать - это плевать против ветра. Назрело уже в нашем обществе понимание, что так жить больше нельзя, дошли до красной черты. И поэтому президент в 2014 году подписал указ "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Это и стало первым шагом к принятию того, что так боятся наши либералы, - идеологии государства российского, без которой мы скатимся в пропасть", - сказал он в рамках общественной экспертизы проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в Общественной палате РФ.

Бурляев выразил удивление тем, что некоторые его коллеги высказываются против проекта. "Меня удивляют мои коллеги, которые почему-то начали дуть против ветра. А что плохого в том, что предложено разработчиками? Против чего мы можем восставать? Повторение - мать учения. Хуже от того, что мы примем эти поправки, не будет", - заключил он.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов также высказался в поддержку документа. "Я встречаю появление этого документа аплодисментами и даже овациями. Наконец-то то, что происходит с нашим обществом и с нашими детьми, стало очевидным не только для населения планеты нашей, нашей страны и не только для тех, кто непосредственно потребляет плоды нашего воспитания, образования, наших культуры и искусства. <...> Это нужно прежде всего нам. Нам всем - нашим детям, нашей стране, нашим внукам, которые наследуют эту страну. Это нужно для нашей национальной безопасности", - сказал он.

О проекте и критике

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

Художественные руководители ряда театров России ранее написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В письме, в частности, говорится, "что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства", а "его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине". Руководители театров считают, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений. Обращение подписали, в частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков.

Теги
РоссияБурляев, Николай Петрович
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Он будет действовать четыре дня
Читать полностью